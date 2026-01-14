Avengers: Doomsday

16 dicembre 2026

Azione-avventura, Fantascienza, Supereroi

Aspettiamo con ansia tantissimi film e sicuramente uno di questi è l’ultimo film Marvel.

Data di uscita: 16 dicembre 2026

  • Diretto da

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Scritto da

    Stephen McFeely

  • Cast

    Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, Robert Downey Jr., Chris Evans
