Quali film Marvel sono ora disponibili su Disney+?



Fin da quando Tony Stark ha creato la sua prima armatura, i film Marvel hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo, grazie alla loro dose di commedia, fantasia e azione adrenalica. Negli ultimi 14 anni, sono stati introdotti personaggi iconici come Doctor Strange, Black Widow e Captain America, che poi si sono uniti per formare i potenti Avengers.

Ogni fan del Marvel Cinematic Universe probabilmente avrà la sua opinione riguardo quale sia il migliore film Marvel ma tra i preferiti troviamo il primo Iron Man, il rivoluzionario Black Panther, l'esilarante Thor: Ragnarok, e l'epico finale che ha infranto qualsiasi record - Avengers: Endgame.

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I film Marvel più recenti disponibili su Disney+