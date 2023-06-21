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Ultimo aggiornamento: luglio 2023
Marvel su Disney+: film, serie, ultime uscite e titoli in produzione
Disney+ è la casa di tutto il mondo Marvel, in un unico posto puoi trovare ogni film e serie attualmente disponibili. Tantissime storie tra cui scegliere e personaggi iconici da scoprire, ma da dove iniziare? E come tenere traccia di tutto l'intrattenimento in arrivo?
Quali film Marvel sono ora disponibili su Disney+?
Fin da quando Tony Stark ha creato la sua prima armatura, i film Marvel hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo, grazie alla loro dose di commedia, fantasia e azione adrenalica. Negli ultimi 14 anni, sono stati introdotti personaggi iconici come Doctor Strange, Black Widow e Captain America, che poi si sono uniti per formare i potenti Avengers.
Ogni fan del Marvel Cinematic Universe probabilmente avrà la sua opinione riguardo quale sia il migliore film Marvel ma tra i preferiti troviamo il primo Iron Man, il rivoluzionario Black Panther, l'esilarante Thor: Ragnarok, e l'epico finale che ha infranto qualsiasi record - Avengers: Endgame.
Ti stai ancora chiedendo quali film puoi trovare su Disney+? Continua a leggere per scoprire tutti i titoli disponibili ora.
I film Marvel più recenti disponibili su Disney+
Come guardare i film Marvel seguendo un ordine
Non conosci il mondo Marvel? O stai solo cercando di rinfrescare la tua conoscenza del MCU? Qualunque sia la ragione per vedere i film Marvel hai diverse opzioni di ordine tra cui scegliere.
Ovviamente la strada più semplice e anche quella più gettonata è guardare i titoli del MCU in ordine di rilascio, iniziando quando Tony Stark è diventato Iron Man. Questo ti permetterà di appassionarti alla storia come previsto originariamente, consentendo alle cose di avere un nesso solo quando gli sceneggiatori l'avessero voluto.
Se questa, invece, non è la tua prima volta, potresti voler seguire l'ordine cronologico per venire a conoscenza di dettagli chiave in tempo reale, insieme ai personaggi. Seguendo questo approccio dovrai iniziare da Captain America: Il primo vendicatore per poi finire con Thor: Love and Thunder. Forse questa strada è leggermente più complicata, ma di seguito abbiamo riportato la lista dei film Marvel in ordine cronologico per aiutarti.
Tuttavia il MCU non comprende più solo film! Tutte le serie Originali dei Marvel Studios sono disponibili in esclusiva solo su Disney+. Se decidi di guardarle potrai conoscere i diversi personaggi più a fondo e allo stesso tempo scoprirne di nuovi.
Quali serie Marvel Originali sono disponibili su Disney+ al momento?
Negli ultimi anni sono state rilasciate diverse serie e potrebbe non essere chiaro quali serie Marvel sono ora disponibili su Disney+. WandaVision, serie che racconta le vicende dei due amati personaggi ripercorrendo i diversi stili televisivi degli anni passati, è stata la prima serie rilasciata, nel Gennaio 2021. I due esseri dotati di superpoteri conducono una vita tranquilla nella piccola cittadina di Westview, ma come in ogni prodotto Marvel, niente è davvero come sembra.
Sono poi state rilasciate diverse serie di successo ricche di azione come The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye e anche una serie animata intitolata What if...?. Queste serie Disney+ Original ci hanno permesso di scavare a fondo nei diversi mondi del MCU, e di scoprire nuovi dettagli sui personaggi e sul loro passato portando la storia alla fase successiva.
Il 2022 è stato caratterizzato dal rilascio di due serie che hanno dato vita a due personaggi amati dai fan dei fumetti e che si contendono il titolo di migliore serie su Disney+, Moon Knight e Ms. Marvel.
Ma con il roster di supereroi della Marvel destinato a crescere ancora di più nel resto dell'anno, è ora di mettersi in pari e di farsi coinvolgere da tutti questi titoli disponibili su Disney+.
Le serie Marvel Originali più recenti disponibili su Disney+
Come guardare le serie Marvel in ordine di rilascio
Sia che tu voglia metterti in pari con le nuove serie Marvel per la prima volta o che tu voglia guardarle per la seconda (o terza, quarta...) volta, potrebbe essere difficile decidere da dove iniziare.
Così come per i film, alcuni fan preferiscono guardare le serie Marvel seguendo l'ordine di rilascio.
Questo significa che potrai capire la trama solo quando gli sceneggiatori te lo concederanno, vivendo ogni colpo di scena come uno spettatore che guarda il titolo per la prima volta.
- Irripetibili Marvel: Agente Carter
- WandaVision
- The Falcon and the Winter Soldier
- Loki
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms Marvel
- She-Hulk: Attorney at Law
Come guardare le serie Marvel in ordine cronologico
Se stai cercando di rivivere le emozioni di Ms. Marvel e Hawkeye, potresti voler guardare le serie Marvel in ordine cronologico. Questa soluzione ti permetterà di seguire l'evoluzione dei supereroi, dal 1940 ad oggi, iniziando con Agent Carter, quando Peggy si unì allo S.H.I.E.L.D.
Guardare le serie Marvel in ordine cronologico potrebbe sembrare complicato, ma noi abbiamo pensato anche a questo! Abbiamo infatti redatto una lista per aiutarti in questa impresa.
- Irripetibili Marvel: Agente Carter
- Loki
- WandaVision
- The Falcon and the Winter Soldier
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms. Marvel
- She-Hulk: Attorney at Law
Nuove serie Originali e film Marvel in arrivo su Disney+
Se hai già visto tutti i film e le serie Marvel e non vedi l'ora di trovare il tuo prossimo titolo preferito, sappi che sono in arrivo tante novità su Disney+ come la seconda stagione di Loki e di What if...?
Continua a seguirci per avere maggiori informazioni sui rilasci futuri come Secret Invasion, Ironheart e altri film Marvel. Non vuoi perderti nemmeno un episodio di una serie? Abbonati ora a Disney+ e inizia subito lo streaming.
Ecco un estratto di quello che è stato annunciato fino ad oggi, incluse date di rilascio, informazioni sul cast e molto altro ancora:
Secret Invasion
Data di rilascio: 21 giugno 2023
Questa serie vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn come lo Skrull Talos - personaggi introdotti in "Captain Marvel". Il crossover della serie presenta una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra anni prima.
Ironheart
Data di rilascio: Prossimamente
In questa serie Dominique Thorne interpreta Riri Williams, geniale inventrice in grado di creare l'armatura più tecnologicamente avanzata dai tempi di Iron Man.
Ancora + Marvel. Altri film e serie Originali in arrivo su Disney+ sono:
- Loki Stagione 2 – 6 ottobre 2023
- Echo - 29 novembre 2023
Noi non vediamo l'ora di vedere tutti questi nuovi contenuti in arrivo su Disney+, e tu? Tieni gli occhi aperti per altri aggiornamenti!