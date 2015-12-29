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- Grey's Anatomy — I medici al Grey Sloan Memorial affrontano quotidianamente decisioni di vita o di morte.
- Good American Family — Una coppia adotta una bambina con una rara forma di nanismo.
- The Bear — Nella quarta stagione la squadra è decisa a portare The Bear al livello successivo.
- Daredevil: Rinascita — L’avvocato cieco Matt Murdock e l’ex boss criminale Wilson Fisk sono in rotta di collisione.
- High Potential — High Potential segue una madre single con una mente eccezionale per la risoluzione dei crimini.
- Paradise — La tranquillità svanisce quando si verifica uno sconvolgente omicidio e un'indagine di alto profilo.
- Shōgun — Lord Toranaga lotta per salvarsi la vita quando una misteriosa nave si arena in un villaggio vicino.
- Only Murders in the Building — Tre sconosciuti con un'ossessione per i crimini si ritrovano coinvolti in uno di essi.
- Avetrana: Qui non è Hollywood — Uno dei più noti casi di cronaca nera italiana: la sparizione di una ragazza di nome Sarah.
- Desperate Housewives — Benvenuti a Wisteria Lane, dove, dietro i giardini perfettamente curati e le staccionate bianche, la vita è tutt'altro che perfetta.
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