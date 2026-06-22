Hexe: Il Regno delle Streghe

Hexe: Il Regno delle Streghe presenta Billie, un’adolescente impulsiva e anticonformista, e sua madre Alice, una donna molto prudente. Quando Billie scatena accidentalmente dei segreti poteri magici, viene catapultata fuori dalla periferia in cui vive in un regno magico chiamato Hexe, dove viene accolta da Ms. Quill e da Elias Quire. Man mano che il viaggio ricco di colpi di scena di Billie prende forma, la ragazza scopre misteri di famiglia che potrebbero cambiare per sempre il mondo magico delle streghe.