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Elio

Opera per tutti

1h 39min

18 giugno 2025

Azione-avventura, Animazione, Commedia, Fantascienza

Per secoli, le persone hanno guardato all'universo in cerca di risposte: nel nuovo film Disney e Pixar Elio, l'universo risponde! Il lungometraggio originale presenta Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere. Diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di Coco) e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco), la versione originale del film include le voci di America Ferrera nel ruolo della mamma di Elio, Olga; Jameela Jamil nel ruolo dell'ambasciatore Questa; Brad Garrett nel ruolo dell'ambasciatore Grigon e Yonas Kibreab nel ruolo del protagonista.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 39min
Data di uscita: 18 giugno 2025

  • Diretto da

    Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

  • Prodotto da

    Mary Alice Drumm

  • Cast

    Andrea Fratoni, Alessandra Mastronardi, Alexander Gusev, Adriano Giannini, Gaia Bolognesi , Elena Perino
  • Bollino film per tutti

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