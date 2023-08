The Marvels

Carol Danvers (Captain Marvel) torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell'Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Questo trio inedito, “The Marvels", si allea per salvare l’universo.