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The Marvels

Opera per tutti

1h 45min

8 novembre 2023

Azione, Avventura, Fantascienza, Supereroi

Carol Danvers (Captain Marvel) torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell'Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Questo trio inedito, “The Marvels", si allea per salvare l’universo.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 45min
Data di uscita: 8 novembre 2023

  • Diretto da

    Nia DaCosta

  • Scritto da

    Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik, Zeb Wells

  • Prodotto da

    Kevin Feige

  • Cast

    Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon
  • Bollino film per tutti

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