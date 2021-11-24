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Encanto

Opera per tutti

1h 42min

24 novembre 2021

Avventura, Animazione, Fantasy, Bambini e famiglia, Musical

Realizzato dai Walt Disney Animation Studios, Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica, dentro una città palpitante di vita situata in un luogo suggestivo e straordinario chiamato Encanto. Il potere magico del luogo ha donato uno speciale talento a ciascun nuovo nato della famiglia: dalla forza sovrumana ai poteri curativi, tutti hanno qualcosa di speciale, tranne Mirabel. Scoprendo che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel – ovvero l'unica priva di speciali capacità - decide di farsi carico della situazione, visto che proprio lei potrebbe essere l'ultima speranza di salvezza per l'eccezionale famiglia. Il film, con le nuove canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, vincitore dell'Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® ("Hamilton" e "Oceania"), è diretto da Byron Howard (“Zootropolis,” “Rapunzel”) e Jared Bush (co-regista di “Zootropolis”), co-regia di Charise Castro Smith (autore di “The Death of Eva Sofia Valdez”) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 42min
Data di uscita: 24 novembre 2021

  • Diretto da

    Jared Bush, Byron Howard

  • Scritto da

    Charise Castro Smith, Jared Bush

  • Prodotto da

    Yvett Merino, Clark Spencer

  • Cast

    Margherita De Risi, Franca D'Amato, Luca Zingaretti, Fabrizio Vidale, Alessia Amendola, Renata Fusco, Diana Del Bufalo, Giovanni Baldini, Alvaro Tauchert Soler, Francesco Infussi, Ilaria De Rosa

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