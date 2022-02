Encanto

Realizzato dai Walt Disney Animation Studios, Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica, dentro una città palpitante di vita situata in un luogo suggestivo e straordinario chiamato Encanto. Il potere magico del luogo ha donato uno speciale talento a ciascun nuovo nato della famiglia: dalla forza sovrumana ai poteri curativi, tutti hanno qualcosa di speciale, tranne Mirabel. Scoprendo che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel – ovvero l'unica priva di speciali capacità - decide di farsi carico della situazione, visto che proprio lei potrebbe essere l'ultima speranza di salvezza per l'eccezionale famiglia. Il film, con le nuove canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, vincitore dell'Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® ("Hamilton" e "Oceania"), è diretto da Byron Howard (“Zootropolis,” “Rapunzel”) e Jared Bush (co-regista di “Zootropolis”), co-regia di Charise Castro Smith (autore di “The Death of Eva Sofia Valdez”) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.