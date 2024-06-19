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Inside Out 2

Opera per tutti

1h 36min

19 giugno 2024

Animazione, Formazione

Targato Disney-Pixar, "Inside Out 2" torna nella mente di Riley - da poco entrata nell'adolescenza - con il Quartier Generale messo a soqquadro da un evento completamente inaspettato: l'arrivo di nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sanno come interpretare la presenza di Ansia e i suoi amici.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 36min
Data di uscita: 19 giugno 2024

  • Diretto da

    Kelsey Mann

  • Scritto da

    Dave Holstein, Meg LeFauve

  • Prodotto da

    Mark Nielsen

  • Cast

    Stella Musy, Pilar Fogliati, Sara Ciocca, Veronica Puccio, Daniele Giuliani, Paolo Marchese, Melina Martello, Marta Filippi, Deva Cassel, Federico Cesari, Stash, Sara Vitagliano, Bianca Demofonti, Ilaria Pellicone, Claudia Catani
  • Bollino film per tutti

Video

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