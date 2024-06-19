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Inside Out 2
Targato Disney-Pixar, "Inside Out 2" torna nella mente di Riley - da poco entrata nell'adolescenza - con il Quartier Generale messo a soqquadro da un evento completamente inaspettato: l'arrivo di nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sanno come interpretare la presenza di Ansia e i suoi amici.
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Diretto daKelsey Mann
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Scritto daDave Holstein, Meg LeFauve
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Prodotto daMark Nielsen
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CastStella Musy, Pilar Fogliati, Sara Ciocca, Veronica Puccio, Daniele Giuliani, Paolo Marchese, Melina Martello, Marta Filippi, Deva Cassel, Federico Cesari, Stash, Sara Vitagliano, Bianca Demofonti, Ilaria Pellicone, Claudia Catani