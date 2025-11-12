Toy Story 5

In Toy Story 5 i giocattoli sono tornati e questa volta incontrano la tecnologia. Il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e del resto della banda diventa estremamente difficile quando si trovano ad affrontare un nuovo rivale durante i momenti di gioco. Nella versione originale, Tom Hanks torna nei panni del fedele cowboy Woody, Tim Allen riprende il ruolo di Buzz Lightyear, Joan Cusack torna a vestire i panni della vivace cowgirl Jessie e Tony Hale è di nuovo la voce del giocattolo fatto a mano Forky. Recentemente è stato annunciato che anche Conan O'Brien farà parte del cast dei doppiatori originali nel ruolo di Smarty Pants, il giocattolo tecnologico che insegna l’uso del vasino. Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award® Andrew Stanton (WALL•E, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory), co-diretto da Kenna Harris (Ciao Alberto) e prodotto da Lindsey Collins (Red, WALL•E, Alla ricerca di Dory). L'avventura animata arriverà nelle sale cinematografiche italiane a giugno 2026.