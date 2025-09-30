Jumpers – Un salto tra gli animali

Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente! In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale) scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione. Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali include, nella versione originale, anche le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm.