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Gatto
Nero, il protagonista dell'avventura animata originale targata Disney-Pixar e intitolata "Gatto", è un gatto nero, appunto, e attaccabrighe che si interroga sul senso intrinseco delle sue svariate vite, tutte passate barcamenandosi a forza di espedienti tra i canali di una superstiziosa Venezia. Indebitato con Rocco, lo spietato boss dei locali bassifondi felini e di fronte a un bivio, Nero è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente rivelargli la sua strada, sempre che Venezia non abbia prima la meglio su di lui. Diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, realizzatori di "Luca", lungometraggio Disney-Pixar candidato all'Oscar®,“Gatto” uscirà solo al cinema il 5 Marzo 2027.
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Hexe: Il Regno delle Streghe
Prodotto da Walt Disney Animation Studios, "Hexe: il regno delle streghe" è una nuovissima saga fantasy sul passaggio all'età adulta. La protagonista, Billie, è un'adolescente impulsiva e anticonformista che scopre di avere segrete doti magiche che una volta scatenate la catapultano fuori dalla periferia residenziale in cui vive, in uno spettacolare viaggio nel vasto regno delle streghe chiamato Hexe. Costretta a fare squadra con la iper-prudente madre Alice, scoprirà dei misteri di famiglia in grado di cambiare per sempre il magico mondo delle streghe. Diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, codiretto da Josie Trinidad e prodotto da Roy Conli e Yvett Merino, il classico Disney "Hexe: il regno delle streghe" uscirà solo al cinema il 25 Novembre 2026.
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Oasis: Don't Look Back In Anger
Oasis: Don't Look Back In Anger racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, e cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.
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Oceania
Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata candidata all'Oscar®, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, viaggia oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui (Dwayne Johnson) in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo. Il film è diretto dal vincitore di Emmy® e Tony Award® Thomas Kail (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d'animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. Le splendide immagini, i suoni e le canzoni di Oceania arriveranno nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.
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Toy Story 5
In " Toy Story 5" di Disney e Pixar tornano i giocattoli ma questa volta dovranno scontrarsi con l'High Tech. Per Buzz, Woody, Jessie e tutto il resto del gruppo, il gioco si fa duro in maniera esponenziale, ora che si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica di ultima generazione. Diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris e prodotto da Lindsey Collins, "Toy Story 5" uscirà solo al cinema a giugno 2026. Nella versione originale, Tom Hanks torna nei panni del fedele cowboy Woody, Tim Allen riprende il ruolo di Buzz Lightyear, Joan Cusack torna a vestire i panni della vivace cowgirl Jessie e Tony Hale è di nuovo la voce del giocattolo fatto a mano Forky. Recentemente è stato annunciato che anche Conan O'Brien farà parte del cast dei doppiatori originali nel ruolo di Smarty Pants, il giocattolo tecnologico che insegna l’uso del vasino. Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award® Andrew Stanton (WALL•E, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory), co-diretto da Kenna Harris (Ciao Alberto) e prodotto da Lindsey Collins (Red, WALL•E, Alla ricerca di Dory). L'avventura animata arriverà nelle sale cinematografiche italiane a giugno 2026.