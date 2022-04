Ultimo aggiornamento: aprile 2022

Cosa guardare su Disney+

Su Disney+ ce n'è per tutti i gusti e tutti gli stati d'animo, tutto in un unico posto. Con l'intrattenimento senza confini di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star non ti annoi mai e c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Guarda le ultime uscite, serie e film Originali Disney+, i classici e molto altro ancora. Guarda e scarica le produzioni Originali come Loki, Red e The Book of Boba Fett e i titoli preferiti dai fan come Encanto, I Simpsons ed Grey’s Anatomy. Con l’aggiunta di nuove storie ogni settimana, c’è sempre qualcosa da scoprire.

Da Cenerentola, La Bella e la Bestia e La Sirenetta a Oceania, Frozen e ai remake live action di Il re leone, Mulan e Aladdin. Oltre a questi film molto amati dal pubblico, potrai guardare in streaming anche centinaia di serie, corti e speciali Disney Channel, compresi Phineas e Ferb e DuckTales, nonché classici dell'intrattenimento come Mrs Doubtfire, Mamma, ho perso l'aereo e Sister Act - Una svitata in abito da suora.

Scopri il Marvel Cinematic Universe con Captain Marvel, Black Panther e Guardiani della Galassia. Se invece preferisci Star Wars, rivivi la saga di Skywalker guardando e riguardando tutti e 9 gli episodi di Star Wars, la serie Disney+ Original The Mandalorian o la serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Tra i nostri contenuti preferiti ci sono Free Solo, documentario del National Geographic vincitore di un OSCAR®, Il mondo secondo Jeff Goldblum, Alla ricerca di Dory della Pixar, Avatar e L'era glaciale.