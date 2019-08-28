Accedi
MyDisney
Gestisci l'account MyDisney
Esci
DISNEY+
Scopri di più
Tutto quello che devi sapere su Disney+
Cosa guardare su Disney+
Disney+ Gift Cards
Marvel su Disney+
SHOP
FILM
Novità
Oceania
Oasis: Don't Look Back In Anger
Hexe: Il Regno delle Streghe
Avengers: Doomsday
L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione
Gatto
Film Lucasfilm
Film Marvel
Film Pixar
PARCHI
Disneyland® Paris
Walt Disney World
Disney Cruise Line
Salta
Disney.it
DISNEY+
Scopri di più
Tutto quello che devi sapere su Disney+
Cosa guardare su Disney+
Disney+ Gift Cards
Marvel su Disney+
SHOP
FILM
Novità
Oceania
Oasis: Don't Look Back In Anger
Hexe: Il Regno delle Streghe
Avengers: Doomsday
L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione
Gatto
Film Lucasfilm
Film Marvel
Film Pixar
PARCHI
Disneyland® Paris
Walt Disney World
Disney Cruise Line
Mostra altri
Accedi
MyDisney
Gestisci l'account MyDisney
Esci
Segui Disney su:
Segui Disney su:
Aiuto
Iscriviti
Mappa del sito
Condizioni d'uso
Normativa Europea sul Trattamento dei Dati Personali
Informativa sulla privacy
Politica Sui Cookie
Gestisci le impostazioni dei Cookies
Chi Siamo
IA - opposizione al data mining
The Walt Disney Company
© Disney and its related entities. Tutti i Diritti Riservati.