Vaiana

Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata candidata all'Oscar®, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, viaggia oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui (Dwayne Johnson) in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo. Il film è diretto dal vincitore di Emmy® e Tony Award® Thomas Kail (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d'animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. Le splendide immagini, i suoni e le canzoni di Oceania arriveranno nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.