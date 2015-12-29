Risparmia 2 mesi* con l'abbonamento annuale Premium o Standard a Disney+.
Cosa sono le Gift Cards
Le Disney+ Gift cards sono delle carte fisiche che ti permettono di acquistare 1 anno o 3 mesi di abbonamento all’offerta Disney+ Standard oppure 1 anno o 3 mesi di abbonamento a Disney+ Premium. Sicuramente un’ottima idea per regalere Disney+ ad amici e parenti.
L’abbonamento Disney+ Premium consente la visione dei contenuti inclusi nel catalogo di Disney+ con qualità video fino a 4K UHD/HDR; 4 riproduzioni simultanee; download per un massimo di 10 dispositivi; qualità audio sino a Dolby Atmos, streaming senza pubblicità.
L’abbonamento Disney+ Standard consente la visione dei contenuti inclusi nel catalogo di Disney+ con qualità video fino a Full HD; 2 riproduzioni simultanee; download per un massimo di 10 dispositivi ; qualità audio fino a 5.1, streaming senza pubblicità.
Come funzionano le Cards
È molto semplice: puoi trovare le Disney+ Cards nei punti vendita selezionati oppure online.
In caso di acquisto in negozio:
Se il codice è stampato sul retro della carta, per attivare la gift card Disney+ sono necessari pochi semplici passaggi:
1. Grattare la striscia sul retro della card per rivelare il codice.
2. Andare sul sito disneyplus.epayworldwide.com e inserire l´indirizzo e-mail e il codice presente sulla gift card. Leggere e accettare i Termini e le Condizioni e accettare Informativa sulla privacy.
3. Il codice Disney+ sarà inviato all´indirizzo e-mail precedentemente inserito. Questo passaggio può richiedere fino a 24 ore. Si consiglia di controllare anche la posta indesiderata.
4. Una volta ricevuto il codice via e-mail, questo può essere riscattato presso www.disneyplus.com/redeem.
5. Una volta effettuato il log in, potrete iniziare lo streaming da subito. Buon divertimento!
Se invece il codice è stampato sullo scontrino invece:
1. Vai su DisneyPlus.com/redeem.
2. Inserisci il codice di riscatto (stampato sulla ricevuta) nella casella Inserisci codice.
3. Clicca su Riscatta.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per creare o accedere al tuo account e iniziare a guardare Disney+.
Il codice non ha scadenza: mi raccomando non perderlo!
Ricorda che l’abbonamento può essere attivato solo da nuovi abbonati. Se hai già un abbonamento a Disney+ attivo, non potrai utilizzare l’importo della carta per ricaricare il tuo abbonamento fino a quando l’abbonamento stesso non sarà scaduto e avrai disattivato il tuo metodo di pagamento.
Prima di acquistare la Card o per maggiori informazioni visita anche la pagina d'aiuto dedicata.
Dove acquistare le Cards
Le Cards sono in vendita:
•Presso le migliori insegne della grande distribuzione. Trova il rivenditore più vicino a te. Clicca qui
•Presso le tabaccherie PuntoLis e Bar abilitati. Trova quello più vicino a te. Clicca qui.
Perchè regalare Disney+
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* Si applicano le Condizioni Generali di Abbonamento. Risparmio calcolato rispetto a 12 mesi di abbonamento mensile Premium o Standard. I prezzi possono variare per acquisti su piattaforme diverse da Disney+. Verifica T&Cs. Solo 18+.