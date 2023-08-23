* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
La Casa dei Fantasmi
Diretto da Justin Simien, il film vanta un cast di star tra cui LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, "La Casa dei Fantasmi" racconta la storia di una donna e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. I produttori del film sono Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre i produttori esecutivi sono Nick Reynolds e Tom Peitzman.
-
Diretto daJustin Simien
-
Prodotto daDan Lin, Jonathan Eirich
-
CastLakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto