La Casa dei Fantasmi

Diretto da Justin Simien, il film vanta un cast di star tra cui LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, "La Casa dei Fantasmi" racconta la storia di una donna e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. I produttori del film sono Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre i produttori esecutivi sono Nick Reynolds e Tom Peitzman.