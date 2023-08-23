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La Casa dei Fantasmi

Opera per tutti

2h 3min

23 agosto 2023

Azione, Avventura, Commedia, Famiglia, Fantasy

Diretto da Justin Simien, il film vanta un cast di star tra cui LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, "La Casa dei Fantasmi" racconta la storia di una donna e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. I produttori del film sono Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre i produttori esecutivi sono Nick Reynolds e Tom Peitzman.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 3min
Data di uscita: 23 agosto 2023

  • Diretto da

    Justin Simien

  • Prodotto da

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Cast

    Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto

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