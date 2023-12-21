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Wish

Opera per tutti

1h 35min

21 dicembre 2023

Azione-avventura, Animazione, Fantasy, Bambini e famiglia

Wish è il nuovo film Walt Disney Animation Studios che accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 35min
Data di uscita: 21 dicembre 2023

  • Diretto da

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Scritto da

    Jennifer Lee, Allison Moore

  • Prodotto da

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Cast

    Gaia Gozzi, Michele Riondino, Amadeus
  • Bollino film per tutti

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