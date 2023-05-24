La Sirenetta (2023)

In questa rivisitazione realistica e mozzafiato del classico musical d'animazione, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa vita. Attenzione: alcune scene di forti contrasti visivi possono disturbare spettatori fotosensibili.