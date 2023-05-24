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La Sirenetta (2023)

Opera per tutti

2h 15min

24 maggio 2023

Fantasy, Per bambini, Live Action, Musical, Romantico

In questa rivisitazione realistica e mozzafiato del classico musical d'animazione, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa vita. Attenzione: alcune scene di forti contrasti visivi possono disturbare spettatori fotosensibili.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 15min
Data di uscita: 24 maggio 2023

  • Diretto da

    Rob Marshall

  • Scritto da

    David Magee, Rob Marshall, John Deluca

  • Prodotto da

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca

  • Cast

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy
  • Bollino film per tutti

Video

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