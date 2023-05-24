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La Sirenetta (2023)
In questa rivisitazione realistica e mozzafiato del classico musical d'animazione, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa vita. Attenzione: alcune scene di forti contrasti visivi possono disturbare spettatori fotosensibili.
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Diretto daRob Marshall
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Scritto daDavid Magee, Rob Marshall, John Deluca
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Prodotto daMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca
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CastHalle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy