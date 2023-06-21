Elemental

"Elemental" è il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono. Diretto da Peter Sohn ("Il viaggio di Arlo"e il corto "Parzialmente Nuvoloso"), il film è prodotto da Denise Ream ("Il viaggio di Arlo", "Cars 2").