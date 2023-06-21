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Elemental

Opera per tutti

1h 43min

21 giugno 2023

Animazione, Commedia, Fantasy, Bambini e famiglia

"Elemental" è il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono. Diretto da Peter Sohn ("Il viaggio di Arlo"e il corto "Parzialmente Nuvoloso"), il film è prodotto da Denise Ream ("Il viaggio di Arlo", "Cars 2").

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 43min
Data di uscita: 21 giugno 2023

  • Diretto da

    Peter Sohn

  • Prodotto da

    Denise Ream
  • Bollino film per tutti

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