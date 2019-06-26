Toy Story 4

Woody sa esattamente quale sia il suo posto nel mondo e che la sua priorità è prendersi cura del suo bambino, che fosse Andy, prima, o Bonnie, adesso. Ma ora che Bonnie ha creato l'amatissimo Forky - un progetto scolastico il quale, incidentalmente, si considera "spazzatura" - Woody decide di convincere Forky ad abbracciare l'idea di considerarsi un giocattolo. Un avventuroso viaggio in compagnia di amici vecchi e nuovi, compresa una felice quanto inaspettata "rimpatriata" con Bo Peep, farà capire a Woody quanto possa essere grande il mondo per un giocattolo.