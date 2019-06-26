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Toy Story 4

1h 40min

26 giugno 2019

Avventura, Animazione, Commedia, Bambini e famiglia

Woody sa esattamente quale sia il suo posto nel mondo e che la sua priorità è prendersi cura del suo bambino, che fosse Andy, prima, o Bonnie, adesso. Ma ora che Bonnie ha creato l'amatissimo Forky - un progetto scolastico il quale, incidentalmente, si considera "spazzatura" - Woody decide di convincere Forky ad abbracciare l'idea di considerarsi un giocattolo. Un avventuroso viaggio in compagnia di amici vecchi e nuovi, compresa una felice quanto inaspettata "rimpatriata" con Bo Peep, farà capire a Woody quanto possa essere grande il mondo per un giocattolo.

Durata: 1h 40min
Data di uscita: 26 giugno 2019

  • Diretto da

    Josh Cooley

  • Scritto da

    Andrew Stanton, Stephany Folsom

  • Prodotto da

    Mark Nielsen, Jonas Rivera

  • Cast

    Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Cinzia De Carolis, Luca Laurenti, Fabrizio Vidale, Charlotte Infussi D‘Amico, Federica De Bortoli, Nanni Baldini, Corrado Guzzanti, Joy Saltarelli, Alessio Cigliano, Daniela D'Angelo, Ilaria Stagni, Roberta Pellini, Micaela Incitti, Emily Davis, Emily Davis, Emily Davis, Carlo Valli, Renato Cecchetto

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