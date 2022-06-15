Lightyear - La vera storia di Buzz

Opera per tutti

1h 40min

15 giugno 2022

Azione, Avventura, Animazione, Fantascienza

Lightyear è un lungometraggio originale creato da Disney e Pixar. Questa avventura sci-fi ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l'eroe al quale l'omonimo giocattolo era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La regia di Lightyear è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory (2016). Cura la produzione Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 40min
Data di uscita: 15 giugno 2022

  • Diretto da

    Angus MacLane

  • Prodotto da

    Galyn Susman

  • Cast

    Alberto Boubakar Malanchino, Arianna Caputo, Ludovico Tersigni, Massimiliano Alto, Graziella Polesinanti, Michele Gammino, Esther Elisha, Domitilla D'Amico, Franco Mannella, Alessandro Quarta, Fabrizio Manfredi, Ada Viterbini

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