Luca

Ambientato in una splendida località costiera della riviera italiana, “Luca”, film originale di Disney e Pixar, è la storia di formazione di un ragazzino che vive un’estate indimenticabile tra gelati, pasta e lunghissimi giri in Vespa. Luca (voce di Jacob Tremblay) condivide le sue avventure col suo nuovo amico Alberto (voce di Jack Dylan Grazer), ma il divertimento è minacciato da un segreto custodito negli abissi: i due sono infatti dei mostri marini provenienti dal mondo sottomarino. “Luca” è diretto da Enrico Casarosa, nominato agli Oscar® (“La Luna”) e prodotto da Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”).