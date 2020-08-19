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Onward - Oltre la magia

Opera per tutti

1h 42min

19 agosto 2020

Avventura, Animazione, Commedia, Bambini e famiglia

"In ONWARD di Disney•Pixar, due fratelli elfi adolescenti Ian e Barley Lightfoot hanno l'inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra, l'epico furgone di Barley. Come ogni missione che si rispetti, il loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili. Ma quando Laurel, l'impavida mamma dei due elfi, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con un essere che è mezzo leone, mezzo pipistrello, mezzo scorpione, ex guerriero – alias La Manticora – e parte per cercarli. A parte le maledizioni pericolose, questo giorno magico potrebbe significare più di quanto ognuno di loro abbia mai sognato. "

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 42min
Data di uscita: 19 agosto 2020

  • Diretto da

    Dan Scanlon

  • Scritto da

    Dan Scanlon, Jason Headley, Keith Bunin

  • Prodotto da

    Kori Rae

  • Cast

    Alex Polidori, Andrea Mete, Sabrina Ferilli, Francesca Guadagno, Enzo Avolio, Fabio Volo, Guendalina Ward, Micaela Incitti, Dalal Suleiman, Graziella Polesinanti, Massimiliano Manfredi, Enrico Di Troia, Renato Cecchetto

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