Red

“Red” di Disney e Pixar presenta Mei Lee, una 13enne sicura di sé e maldestra divisa tra il continuare a essere la figlia diligente di sua madre e il caos dell’adolescenza. La sua protettiva, se non leggermente autoritaria, madre, Ming, non si allontana mai da lei, e questa è una realtà spiacevole per l’adolescente. E come se non bastassero i cambiamenti nei suoi interessi, nei suoi rapporti e nel suo corpo, ogni volta che si emoziona troppo (praticamente SEMPRE), con un “puf” si trasforma in un panda rosso gigante! Diretto dal Premio Oscar® Domee Shi (del corto della Pixar “Bao”) e prodotto da Lindsey Collins.