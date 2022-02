Red

Una produzione Disney e Pixar, "Red" vede protagonista Mei Lee, tredicenne positiva e un po' imbranata, in bilico tra la dimensione di ragazzina rispettosa e obbediente e il caos totale dell'adolescenza, con una mamma protettiva e autoritaria, Ming, che non la perde mai d'occhio. Come se non bastassero i radicali cambiamenti che sta vivendo nel fisico, negli interessi e nei rapporti, quando si emoziona o si agita troppo (ovvero, praticamente SEMPRE), Mei Lee si trasforma in un panda rosso gigante. Il film è diretto da Domee Shi, vincitrice dell'Academy Award® per il corto Pixar "Bao" e prodotto da Lindsey Collins.