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Black Panther

Opera per tutti

2h 14min

14 febbraio 2018

Azione-avventura, Fantascienza, Supereroi

Quando il giovane Re'T'Challa entra in conflitto con un vecchio nemico che mette a repentaglio Wakanada, la sua madrepatria e il mondo intero, deve ricorrere ai poteri della Pantera Nera per salvarli.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 14min
Data di uscita: 14 febbraio 2018

  • Diretto da

    Ryan Coogler

  • Scritto da

    Joe Robert Cole, Ryan Coogler

  • Prodotto da

    Kevin Feige

  • Cast

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

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