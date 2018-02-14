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Black Panther
Quando il giovane Re'T'Challa entra in conflitto con un vecchio nemico che mette a repentaglio Wakanada, la sua madrepatria e il mondo intero, deve ricorrere ai poteri della Pantera Nera per salvarli.
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Diretto daRyan Coogler
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Scritto daJoe Robert Cole, Ryan Coogler
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Prodotto daKevin Feige
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CastChadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba