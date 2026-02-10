Il Diavolo Veste Prada 2

29 aprile 2026

Drammatico, Romantico

A quasi vent'anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.

Consigliato:
Data di uscita: 29 aprile 2026

  • Diretto da

    David Frankel

  • Scritto da

    Aline Brosh Mckenna

  • Prodotto da

    Wendy Finerman

  • Cast

    Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman
  • Bollino film per tutti

Video

Altri film

Segui Disney su:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube