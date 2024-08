Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World è tra le novità più attese dai fan del Marvel Cinematic Universe di tutto il mondo. Il film è il quarto film dedicato a Captain America ed è in arrivo il 12 febbraio nelle sale italiane. Il nuovo capitolo porta avanti le vicende di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che torna come nuovo Captain America e sarà affiancato da un altro grandissimo attore che entra a far parte del MCU: Harrison Ford nei panni di Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross.