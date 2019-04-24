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Avengers: Endgame

Opera per tutti

3h 1min

24 aprile 2019

Azione-avventura, Fantascienza, Supereroi

L'epico Epico finale della Saga dell'Infinito, fenomeno acclamato dalla critica di tutto il mondo, in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti Devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l'ordine nell'universo e salvare i propri cari.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 3h 1min
Data di uscita: 24 aprile 2019

  • Diretto da

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Prodotto da

    Kevin Feige

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