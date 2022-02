Avengers: Endgame

L'epico Epico finale della Saga dell'Infinito, fenomeno acclamato dalla critica di tutto il mondo, in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti Devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l'ordine nell'universo e salvare i propri cari.