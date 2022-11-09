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Black Panther: Wakanda Forever

Opera per tutti

2h 43min

9 novembre 2022

Azione-avventura, Fantascienza, Supereroi

La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le temibili Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti mosse delle potenze mondiali, dopo la morte dell'amato Re T’Challa. Con l’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross, l'eroico gruppo unisce le forze per forgiare un nuovo percorso.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 43min
Data di uscita: 9 novembre 2022

  • Diretto da

    Ryan Coogler

  • Prodotto da

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Cast

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livanalli, Mabel Cadena

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