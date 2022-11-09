* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
Black Panther: Wakanda Forever
La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le temibili Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti mosse delle potenze mondiali, dopo la morte dell'amato Re T’Challa. Con l’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross, l'eroico gruppo unisce le forze per forgiare un nuovo percorso.
-
Diretto daRyan Coogler
-
Prodotto daKevin Feige, Nate Moore
-
CastLetitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livanalli, Mabel Cadena