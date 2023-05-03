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Guardiani della Galassia: Volume 3
In "Guardiani della Galassia: Volume 3" dei Marvel Studios, i nostri amati disadattati sembrano un po' diversi. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione pre salvare la vita di Rocket. Una missione che, senon compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo.
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Diretto daJames Gunn
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Scritto daJames Gunn
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Prodotto daKevin Feige
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CastChris Pratt, Zoë Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Maria Bakalova