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Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

2h 0min

1 settembre 2021

Azione, Avventura, Fantasy, Supereroi

In "Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" dei Marvel Studios, il protagonista Shang Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth, come produttori esecutivi. Dave Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la screen story è di Dave Callaham & Destin Daniel Cretton.

Consigliato:
Durata: 2h 0min
Data di uscita: 1 settembre 2021

  • Diretto da

    Destin Daniel Cretton

  • Scritto da

    Dave Callaham, Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham

  • Prodotto da

    Kevin Feige, Jonathan Schwartz

  • Cast

    Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh, Tony Leung

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