* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli
In "Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" dei Marvel Studios, il protagonista Shang Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth, come produttori esecutivi. Dave Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la screen story è di Dave Callaham & Destin Daniel Cretton.
-
Diretto daDestin Daniel Cretton
-
Scritto daDave Callaham, Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham
-
Prodotto daKevin Feige, Jonathan Schwartz
-
CastSimu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh, Tony Leung