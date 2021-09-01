Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

In "Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" dei Marvel Studios, il protagonista Shang Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth, come produttori esecutivi. Dave Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la screen story è di Dave Callaham & Destin Daniel Cretton.