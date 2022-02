Eternals

ETERNALS di Marvel Studios segue un gruppo di eroi provenienti da oltre le stelle che avevano protetto la Terra sin dall’alba dei tempi. Quando delle mostruose creature chiamate Devianti, credute scomparse da molto tempo, misteriosamente fanno ritorno, gli Eterni sono costretti a riunirsi per difendere di nuovo l’umanità. ETERNALS presenta un cast straordinario, tra cui Gemma Chan nei panni di Sersi, innamorata del genere umano, Richard Madden nel ruolo del potentissimo Ikaris, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo dai poteri cosmici, Lia McHugh è Sprite, un’anima vecchia eternamente giovane, e Brian Tyree Henyr nei panni del brillante inventore Phastos. Nel cast anche Lauren Ridloff nel ruolo della super veloce Makkari, Barry Keoghan in quello del solitario Druig, Don Lee nei panni del potentissimo Gilgamesh, con Kit Haringtion nel ruolo di Dane Whitman, Salma Hayek in quello della saggia leader spirituale Ajak e Angelina Jolie nella parte della spietata guerriera Thena. Chloé Zhao è la regista e Kevin Feige e Nate Moore sono i produttori, mente Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Mathew K. Firpo e la sceneggiatura è di Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh.