* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese

Doctor Strange nel Multiverso della follia

Opera per tutti

2h 6min

4 maggio 2022

Azione-avventura, Fantasy, Supereroi

Nel film dei Marvel Studios DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA, il Marvel Cinematic Universe apre le porte del Multiverso e si spinge oltre i propri limiti. Avventurati nelll'ignoto con Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), che grazie ad aiutanti mistici vecchi e nuovi dovrà attraversare le incredibili e pericolose realtà alternative del Multiverso per poter affrontare un avversario misterioso. Nel cast sono presenti anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con la partecipazione di Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Questo entusiasmante film d'azione e avventura sovrannaturale è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jaimie Christopher come produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Michael Waldron, ed è basata sui fumetti Marvel di Stan Lee e Steve Ditko.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 6min
Data di uscita: 4 maggio 2022

  • Diretto da

    Sam Raimi

  • Cast

    Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez

Video

Altri film

Segui Disney su:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube