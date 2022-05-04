Doctor Strange nel Multiverso della follia

Nel film dei Marvel Studios DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA, il Marvel Cinematic Universe apre le porte del Multiverso e si spinge oltre i propri limiti. Avventurati nelll'ignoto con Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), che grazie ad aiutanti mistici vecchi e nuovi dovrà attraversare le incredibili e pericolose realtà alternative del Multiverso per poter affrontare un avversario misterioso. Nel cast sono presenti anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con la partecipazione di Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Questo entusiasmante film d'azione e avventura sovrannaturale è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jaimie Christopher come produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Michael Waldron, ed è basata sui fumetti Marvel di Stan Lee e Steve Ditko.