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Ant-Man and The Wasp
Scott Lang deve conciliare la sua vita familiare e i suoi doveri da supereroe, ma deve diventare di nuovo Ant-Man, unendosi a Wasp in una missione urgente per scoprire segreti del passato.
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Diretto daPeyton Reed
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Scritto daChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
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Prodotto daKevin Feige
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CastPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson