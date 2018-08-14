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Ant-Man and The Wasp

Opera per tutti

1h 58min

14 agosto 2018

Azione-avventura, Commedia, Fantascienza, Supereroi

Scott Lang deve conciliare la sua vita familiare e i suoi doveri da supereroe, ma deve diventare di nuovo Ant-Man, unendosi a Wasp in una missione urgente per scoprire segreti del passato.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 58min
Data di uscita: 14 agosto 2018

  • Diretto da

    Peyton Reed

  • Scritto da

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Prodotto da

    Kevin Feige

  • Cast

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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