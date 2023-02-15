Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano a vestire i panni dell'avventurosa coppia di supereroi Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e a Cassie Lang (Kathryn Newton), figlia di Scott, la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico dove dovrà interagire con nuove, bizzarre creature in un'impresa che li spingerà oltre i confini di ciò che essi stessi pensavano possibile. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a.,"Ant Man and the Wasp: Quantumania" vede protagonista anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang.