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Black Widow

Opera per tutti

2h 13min

7 luglio 2021

Azione, Avventura, Fantascienza, Supereroi

Nello spy thriller ricco d'azione "Black Widow", firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 13min
Data di uscita: 7 luglio 2021

  • Diretto da

    Cate Shortland

  • Scritto da

    Eric Pearson

  • Prodotto da

    Kevin Feige

  • Cast

    Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

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