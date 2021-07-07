* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
Black Widow
Nello spy thriller ricco d'azione "Black Widow", firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger.
-
Diretto daCate Shortland
-
Scritto daEric Pearson
-
Prodotto daKevin Feige
-
CastScarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz