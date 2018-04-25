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Avengers: Infinity War

Opera per tutti

2h 29min

25 aprile 2018

Azione-avventura, Fantascienza, Supereroi

Con il potente Thanos sul punto di scagliare distruzione sull'universo, gli Avengers e i Super Eroi, loro alleati rischiano tutto nella decisiva resa dei conti di tutti I tempi.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 29min
Data di uscita: 25 aprile 2018

  • Diretto da

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Prodotto da

    Kevin Feige

  • Cast

    Chadwick Boseman, Robert Downey Jr., Karen Gillan, Mark Ruffalo, Chris Evans, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Don Cheadle, Tom Holland

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