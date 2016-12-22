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Oceania

Opera per tutti

1h 47min

22 dicembre 2016

Azione-avventura, Animazione, Famiglia, Fantasy, Musical

Tremila anni fa, i più grandi navigatori al mondo attraversavano lo sconfinato Oceano Pacifico, alla scoperta delle numerose isole dell’Oceania. Ma poi, per un millennio, i loro viaggi cessarono – e ancora oggi, nessuno sa il perché. Da Walt Disney Animation Studios ecco Oceania, un’entusiasmante avventura d’animazione incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 47min
Data di uscita: 22 dicembre 2016

  • Diretto da

    John Musker, Ron Clements

  • Scritto da

    Jared Bush

  • Prodotto da

    Osnat Shurer

  • Cast

    Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Raphael Gualazzi, Micaela Incitti, Alessio Cerchi, Alessandro Messina, Gabriele Trentalance, Marco Fumarola, Sophie Giuliani
  • Bollino film per tutti

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