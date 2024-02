Avatar - La via dell'acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità nascoste. James Cameron torna nel mondo di Pandora con un film d'azione-avventura pieno di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar - La via dell'acqua narra la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), dei problemi che li inseguono, degli sforzi che compiono per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per sopravvivere e delle tragedie che li colpiscono. Tutto questo accade con lo sfondo mozzafiato di Pandora, dove il pubblico conosce nuove culture Na'vi e una serie di creature marine esotiche che popolano i maestosi oceani. Candidato a numerosi Oscar®, fra cui Miglior Film, il film diretto da James Cameron ha ottenuto il terzo miglior incasso al botteghino di tutti i tempi, e ha segnato un nuovo standard negli effetti visivi. James Cameron e il suo socio di lunga data, Jon Landau, insieme a Lightstorm Entertainment, sono i produttori di Avatar - La via dell'acqua, con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Si uniscono all'illustre cast di veterani i volti dei talentuosi giovani Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. Avvertenza: alcune scene con luci lampeggianti nel film possono disturbare gli spettatori fotosensibili.