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Aladdin (2019)
Dalla Disney arriva l'entusiasmante e palpitante versione live-action del classico d'animazione Aladdin, l'emozionante storia dell'affascinante straccione Aladdin, della coraggiosa e autonoma Principessa Jasmine e del Genio, che può essere la chiave del loro futuro.
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Diretto daGuy Ritchie
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Scritto daJohn August, Guy Ritchie
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Prodotto daDan Lin, Jonathan Eirich
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CastWill Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban