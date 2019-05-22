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Aladdin (2019)

Opera per tutti

2h 8min

22 maggio 2019

Avventura, Famiglia, Fantasy, Live Action

Dalla Disney arriva l'entusiasmante e palpitante versione live-action del classico d'animazione Aladdin, l'emozionante storia dell'affascinante straccione Aladdin, della coraggiosa e autonoma Principessa Jasmine e del Genio, che può essere la chiave del loro futuro.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 8min
Data di uscita: 22 maggio 2019

  • Diretto da

    Guy Ritchie

  • Scritto da

    John August, Guy Ritchie

  • Prodotto da

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Cast

    Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

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