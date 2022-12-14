Avatar: La Via dell'Acqua

Avatar - La via dell'acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità nascoste. James Cameron torna nel mondo di Pandora con un film d'azione-avventura pieno di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar - La via dell'acqua narra la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), dei problemi che li inseguono, degli sforzi che compiono per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per sopravvivere e delle tragedie che li colpiscono. Tutto questo accade con lo sfondo mozzafiato di Pandora, dove il pubblico conosce nuove culture Na'vi e una serie di creature marine esotiche che popolano i maestosi oceani. Candidato a numerosi Oscar®, fra cui Miglior Film, il film diretto da James Cameron ha ottenuto il terzo miglior incasso al botteghino di tutti i tempi, e ha segnato un nuovo standard negli effetti visivi. James Cameron e il suo socio di lunga data, Jon Landau, insieme a Lightstorm Entertainment, sono i produttori di Avatar - La via dell'acqua, con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Si uniscono all'illustre cast di veterani i volti dei talentuosi giovani Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. Avvertenza: alcune scene con luci lampeggianti nel film possono disturbare gli spettatori fotosensibili.

Diretto da James Cameron

Prodotto da James Cameron, Jon Landau

Cast Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Kate Winslet