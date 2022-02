Ron - Un Amico Fuori Programma

Ron: Un Amico Fuori Programma, di 20th Century Studios e Locksmith Animation, è la storia di Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante, che dovrebbe essere il suo "Migliore Amico Pronto all'Uso". Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, inseriti sullo sfondo di un'era dei social media, li lanciano in un viaggio pieno di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa baraonda di una vera amicizia. Ron: Un Amico Fuori Programma, vanta le voci di Zach Galifianakis (Nelle Pieghe del Tempo), Jack Dylan Grazer (Shazam!), Olivia Colman (The Crown), Ed Helms (The Office), Justice Smith (Jurassic World: Il Regno Distrutto), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran and the Unsittables), Ricardo Hurtado (I Goldberg), Marcus Scribner (Black-Ish), e Thomas Barbusca (Chad).