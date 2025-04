Lilo & Stitch

L’esilarante commedia Disney che ha deliziato il pubblico di tutto il mondo. Una storia commovente e originale sulla forza della lealtà, dell’amicizia e della famiglia. Nelle tropicali e lussureggianti Hawaii una tenera ragazzina di nome Lilo adotta Stitch, un cucciolo blu, senza sapere che in realtà lui è un esperimento alieno fuorilegge scappato da un pianeta lontano. Stitch porta lo scompiglio sulle isole hawaiane ma impara anche l’unica cosa per la quale non era stato programmato: la capacità di prendersi cura del prossimo.