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Il Re Leone (2019)

1h 58min

21 agosto 2019

Azione, Avventura, Formazione, Drammatico, Famiglia, Live Action, Musical

Il Re Leone Disney, diretto da Jon Favreau, ci porta nella savana africana, dov'è nato un futuro re. Simba adora sua padre, il re Mufasa, e prende a cuore il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno festeggiano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha progetti diversi. La lotta per la Rupe dei Re è segnata da tragedia e tradimento, che hanno come conseguenza l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà trovare il modo di crescere e riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Il Re Leone Disney utilizza tecniche cinematografiche all'avanguardia per dare vita a dei personaggi amatissimi in un modo tutto nuovo.

Durata: 1h 58min
Data di uscita: 21 agosto 2019

  • Diretto da

    Jon Favreau

  • Scritto da

    Jeff Nathanson

  • Prodotto da

    Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist

  • Cast

    Alessandro Budroni, Vittorio Thermes, Alice Porto

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