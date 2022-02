Il Re Leone

Il Re Leone Disney, diretto da Jon Favreau, ci porta nella savana africana, dov'è nato un futuro re. Simba adora sua padre, il re Mufasa, e prende a cuore il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno festeggiano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha progetti diversi. La lotta per la Rupe dei Re è segnata da tragedia e tradimento, che hanno come conseguenza l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà trovare il modo di crescere e riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Il Re Leone Disney utilizza tecniche cinematografiche all'avanguardia per dare vita a dei personaggi amatissimi in un modo tutto nuovo.