Frozen 2

Perché Elsa è nata con i poteri magici? Quali verità del passato la attendono nel suo viaggio verso l'ignoto attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Le risposte la intrigano, ma minacciano il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, affronterà un viaggio pericoloso ma straordinario. Se in Frozen Elsa temeva che i suoi poteri potessero essere eccessivi e non essere accettati da tutti, in Frozen 2 dovrà invece sperare che le bastino.