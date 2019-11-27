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Frozen 2

Opera per tutti

1h 44min

27 novembre 2019

Azione-avventura, Animazione, Famiglia, Fantasy, Musical

Perché Elsa è nata con i poteri magici? Quali verità del passato la attendono nel suo viaggio verso l'ignoto attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Le risposte la intrigano, ma minacciano il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, affronterà un viaggio pericoloso ma straordinario. Se in Frozen Elsa temeva che i suoi poteri potessero essere eccessivi e non essere accettati da tutti, in Frozen 2 dovrà invece sperare che le bastino.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 44min
Data di uscita: 27 novembre 2019

  • Diretto da

    Chris Buck, Jennifer Lee

  • Scritto da

    Jennifer Lee

  • Prodotto da

    Peter Del Vecho

  • Cast

    Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Massimo Bitossi, Joy Saltarelli, Stefano Benassi, Rossella Izzo, Davide Perino, Lucrezia Marricchi, Alberto Angrisano, Massimo Lopez, Giuliano Sangiorgi, Sara Ciocca, Anita Sala, AURORA, Christian Iansante, Giuseppe Russo, Marco Fumarola, Dodo Versino

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