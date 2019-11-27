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Frozen 2
Perché Elsa è nata con i poteri magici? Quali verità del passato la attendono nel suo viaggio verso l'ignoto attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Le risposte la intrigano, ma minacciano il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, affronterà un viaggio pericoloso ma straordinario. Se in Frozen Elsa temeva che i suoi poteri potessero essere eccessivi e non essere accettati da tutti, in Frozen 2 dovrà invece sperare che le bastino.
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Diretto daChris Buck, Jennifer Lee
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Scritto daJennifer Lee
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Prodotto daPeter Del Vecho
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CastSerena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Massimo Bitossi, Joy Saltarelli, Stefano Benassi, Rossella Izzo, Davide Perino, Lucrezia Marricchi, Alberto Angrisano, Massimo Lopez, Giuliano Sangiorgi, Sara Ciocca, Anita Sala, AURORA, Christian Iansante, Giuseppe Russo, Marco Fumarola, Dodo Versino