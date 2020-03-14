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The Mandalorian (Stagione 1)

14+

24 marzo 2020

Azione, Avventura, Fantascienza

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie.

Consigliato: 14+
Data di uscita: 24 marzo 2020

  • Diretto da

    Jon Favreau, Dave Filoni, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Deborah Chow

  • Scritto da

    Jon Favreau, Dave Filoni

  • Cast

    Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi

Video

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