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Stagioni
The Mandalorian (Stagione 1)
Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie.
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Diretto daJon Favreau, Dave Filoni, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Deborah Chow
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Scritto daJon Favreau, Dave Filoni
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CastPedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi