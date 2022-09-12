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Andor
In un'era piena di pericoli, inganni e intrighi, Cassian Andor scoprirà di poter fare la differenza nella lotta contro il tirannico Impero Galattico. Cassian si imbarca in un percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.
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Diretto daToby Haynes, Susanna White, Benjamin Caron
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Scritto daTony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff, Beau Willimon
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CastDiego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly