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Andor

12+

21 settembre 2022

Azione, Avventura, Fantascienza

In un'era piena di pericoli, inganni e intrighi, Cassian Andor scoprirà di poter fare la differenza nella lotta contro il tirannico Impero Galattico. Cassian si imbarca in un percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Consigliato: 12+
Data di uscita: 21 settembre 2022

  • Diretto da

    Toby Haynes, Susanna White, Benjamin Caron

  • Scritto da

    Tony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff, Beau Willimon

  • Cast

    Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly

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