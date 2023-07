The Good Mothers

Basata su una storia vera, "The Good Mothers" ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘Ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘Ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. "The Good Mothers" segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.