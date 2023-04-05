* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
The Good Mothers
Basata su una storia vera, "The Good Mothers" ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘Ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘Ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. "The Good Mothers" segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.
-
Diretto daJulian Jarrold, Elisa Amoruso
-
-
CastGaia Girace, Micaela Ramazzotti, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Simona Distefano, Francesco Colella
-
-
È la figlia di Lea Garofalo e Carlo Cosco. Spera che quel viaggio a Milano costituisca un nuovo capitolo per la sua famiglia. L’inizio di una vita senza fughe, senza il continuo nascondersi; un futuro con una madre e un padre legati da un forte amore reciproco. Ma è soltanto una fantasia: Carlo è la ‘ndrangheta, e la madre di Denise deve pagare per quello che ha fatto. Denise capisce fin da subito che sua madre è stata uccisa e chi l’ha assassinata ma non riesce ad ammetterlo ad alta voce… Finché non trova in sè la stessa forza di sua madre.
-
Sa di non essere inferiore agli uomini. È madre di tre figli. Appartiene a una delle ‘ndrine più potenti. Ma Giuseppina è furiosa: furiosa di non essere mai presa sul serio; furiosa della vita limitante a cui è costretta; furiosa per il fatto che suo marito, suo padre e suo cugino la maltrattano quando pare e piace a loro; è furiosa che suo marito venga rispettato più di lei. Ma, soprattutto, è furiosa che il suo figlio – un bambino dolcissimo – verrà obbligato a una vita criminale e che le sue figlie diventeranno madri bambine. Giuseppina è riuscita a farsi coinvolgere nel mondo degli uomini della sua famiglia. Sa tutto del business dell’organizzazione, e sarà una figura di punta per Anna: una testimone forte, coraggiosa, di alto rango. Una donna in cerca di una vita migliore per sé e per i suoi figli.
-
È una P.M. intelligente, determinata, senza paura. Siciliana di nascita, fin da ragazzina sogna di annientare la mafia. Giudice a Milano, e poi Gip in Calabria, ha condotto uno studio approfondito della ‘ndrangheta, andando a individuare la debolezza strutturale dell’organizzazione. Nonostante la struttura patriarcale della ‘ndrangheta, sono le donne che fanno funzionare l’intera macchina… Eppure, gli abusi e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno; le donne non hanno diritto a una vita propria, alla libertà. Anna sapeva che sarebbe riuscita a trovare un’altra Lea Garofalo pronta a testimoniare per il futuro dei suoi figli. Ma, quando pensava di averne trovata una, trova due donne coraggiose.
-
È la migliore amica di Giuseppina, anche se è difficile immaginare due persone più diverse. Concetta si è sempre tenuta fuori dagli affari degli uomini, e tutto quello che ha sentito, l’ha sentito come voci di corridoio – chi ha ammazzato chi, dov’è un certo nascondiglio -. Anche Concetta è madre. La famiglia la tratta in maniera vergognosa: murata in casa per settimane, la sua ribellione è quella di uscire di casa vestita di tutto punto, come se fosse una donna dalla vistosa vita sociale. Nonostante la sua distanza dal business della ‘ndrangheta, se diventasse una testimone di giustizia, Concetta sferrerebbe comunque un colpo pazzesco all’organizzazione.
-
-
-
È la madre di Denise. Nonostante sia cresciuta all’interno di una famiglia di affiliati alla ‘ndrangheta, decise di denunciare la famiglia e il marito Carlo Cosco per proteggere la figlia. Dopo dieci anni, vissuti in clandestinità, trascorsi in un continuo entrare e uscire dal programma di protezione testimoni, Lea decide di riavvicinarsi a Carlo con la speranza di essere perdonata e riunire la famiglia per dare un padre a Denise. Ma non sarà così.
-
L’anteprima a Roma di The Good Mothers
In occasione del suo debutto, martedì 4 aprile è stata presentata a Roma la nuova serie originale italiana The Good Mothers. Per l’occasione, all’evento erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, oltre ai protagonisti Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. La serie è disponibile ora con tutti i sei episodi in esclusiva su Disney+.
The Good Mothers miglior serie nella sezione Berlinale Series al Festival Internazionale del Cinema di Berlino
La serie targata Disney+ è stata presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione Berlinale Series: per l’occasione, all’evento erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, lo sceneggiatore Stephen Butchard, oltre alle attrici Gaia Girace, Valentina Bellè, Simona Distefano e Micaela Ramazzotti.