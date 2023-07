Star Wars: The Bad Batch (Stagione 2)

Sono passati mesi dagli avvenimenti su Kamino e la Clone Force 99 continua a vagare per l’Impero dopo la caduta della Repubblica. I membri dell’unità si imbatteranno in amici e avversari nuovi e conosciuti mentre intraprendono una serie di missioni mercenarie avvincenti che li spingeranno in luoghi sorprendenti e pericolosi.