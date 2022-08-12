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She-Hulk: Attorney at Law
In "She-Hulk: Attorney at Law” dei Marvel Studios, Jennifer Walters è un'avvocata specializzata in casi legali superumani che vive una complicata vita da trentenne single... ma si dà il caso che sia anche un'umanoide verde alta due metri e dotata di superpoteri.
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Diretto daKat Coiro, Anu Valia
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CastTatiana Maslany, Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, Mark Ruffalo, Benedict Wong